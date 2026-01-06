L'arrivo della fiamma olimpica a Bologna: Marco Belinelli celebra un momento storico

La fiamma olimpica è arrivata a Bologna, accolta da una vivace combinazione di festeggiamenti e manifestazioni di protesta. Marco Belinelli, celebre atleta e ambasciatore dello sport italiano, ha avuto l'onore di essere il tedoforo principale, simbolo di unità e spirito olimpico.

Il 6, Bologna ha fatto da palcoscenico all’arrivo della fiamma olimpica per le imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Questo simbolico evento ha visto come protagonista Marco Belinelli, noto ex giocatore di basket, che ha portato la torcia in Piazza Minghetti, creando un’atmosfera di festa e unità.

La cerimonia si è svolta in un clima di freddo ma anche di grande entusiasmo, con centinaia di persone pronte a festeggiare un momento storico. La fiamma, simbolo di pace e inclusione, ha percorso le strade di Bologna, unendo diverse generazioni e culture attorno ai valori olimpici.

Il percorso della fiamma a Bologna

Partita da San Lazzaro di Savena, la torcia ha attraversato vari luoghi emblematici della città, facendo tappa in numerosi quartieri. Il suo viaggio ha coinvolto circa un centinaio di tedofori, ognuno dei quali ha passato la fiaccola con un gesto simbolico noto come “kiss”, rappresentando un passaggio di valori e tradizioni.

Un momento di orgoglio per Bologna

Marco Belinelli ha avuto l’onore di completare l’ultimo tratto di 200 metri, esprimendo la sua emozione: “È un onore rappresentare Bologna in un momento così significativo. Grazie a tutti per essere qui, nonostante il freddo”. Le sue parole hanno risuonato tra la folla, che ha applaudito calorosamente, segno di un forte legame tra l’atleta e la sua città.

Le polemiche e le manifestazioni

Nonostante l’entusiasmo generale, l’evento non è stato esente da controversie. Un gruppo di manifestanti ha organizzato una protesta contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi, portando in piazza un messaggio forte e chiaro: “Fuori Israele dalle Olimpiadi”. Questa manifestazione ha portato a una riflessione sul significato di inclusione e pace, temi cari ai valori olimpici.

Impatto sulla viabilità e partecipazione pubblica

La celebrazione ha comportato modifiche temporanee alla viabilità della città, con divieti di circolazione lungo il percorso della torcia, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Le linee di trasporto pubblico hanno subito deviazioni, ma il pubblico ha dimostrato una grande partecipazione, rendendo l’evento un momento di comunità.

Tra i tedofori, oltre a Belinelli, erano presenti anche figure significative dello sport come Marco Di Vaio, ex calciatore e dirigente del Bologna, e Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, che ha portato un messaggio di inclusione e sensibilizzazione. Coca-Cola ha supportato l’evento contribuendo a iniziative per la raccolta di fondi a favore delle persone con disabilità.

Con un percorso di oltre 12.000 chilometri che attraverserà 110 province e 20 regioni, la torcia olimpica rappresenta un viaggio collettivo che culminerà con l’accensione del braciere a Milano il 6 febbraio. Questo evento non è solo un momento di sport, ma un’opportunità per celebrare l’unità e la diversità che caratterizzano l’Italia.