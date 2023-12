Siparietto inaspettato al concerto di Laura Pausini al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno. La cantante si è resa conto che nel pubblico c’era un fan che non la sopporta e ha sganciato una battuta in dialetto napoletano.

Laura Pausini: siparietto al concerto con un fan che non la sopporta

Il 26 e il 27 dicembre, Laura Pausini si è esibita al Palasele di Eboli. In una delle due date è andato in scena un siparietto divertente, che ha visto l’artista improvvisare una battuta in dialetto napoletano per controbattere ad un fan che non la sopporta.

La battuta di Laura Pausini al fan insofferente

Laura Pausini, appena ha individuato nel pubblico il fan che non la sopporta, ha esclamato:

“Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?”.

Un siparietto inaspettato che, neanche a dirlo, è stato immortalato dai presenti al concerto ed è diventato virale in un lampo.

Laura Pausini: il video con il fan è virale

Dopo la battuta al fan che non la sopporta, Laura Pausini ha unito le mani e le ha portate al petto dando la forma di un cuore. Subito dopo, ha ripreso il concerto continuando a cantare come se nulla fosse.