Un cinquantenne residente a Perugia si è trovato coinvolto in una situazione giudiziaria alquanto insolita: pur avendo un processo in corso presso la Corte d’Appello della città, l’uomo non ne era a conoscenza a causa di un disguido nella notifica della citazione in giudizio. Nonostante le nove udienze, a cui ha assistito con altrettanti difensori d’ufficio, non è mai stato informato del procedimento legale a suo carico.

Il guasto al fax e il ricorso in Cassazione

L’imputato ha spiegato di non aver mai ricevuto la notifica di citazione in giudizio poiché il fax del suo avvocato difensore era difettoso. Ha presentato un ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver avuto una reale conoscenza del processo a causa del malfunzionamento del fax utilizzato dal suo difensore. Tuttavia, il suo ricorso è stato respinto.

Decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, dichiarando che non sussisteva il requisito dell’ignoranza incolpevole del procedimento legale. Secondo la suprema Corte, spettava al difensore informare tempestivamente l’autorità giudiziaria di eventuali problemi relativi alla notifica via fax. Poiché tale obbligo non è stato adempiuto, l’imputato non può essere considerato ignaro del processo.

Conferma della condanna

La Cassazione ha confermato la condanna dell’uomo al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende. In base alla decisione della Corte, il cinquantenne non ha adempiuto agli oneri di diligenza che derivano dalla consapevolezza dell’esistenza del procedimento legale a suo carico, nonostante le problematiche legate al fax del suo difensore.