Le confessioni piccanti di Georgina su Ronaldo: "Lo abbiamo fatto alle terme"

Soy Georgina, la docuserie dedicata a Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, su Netflix, sta ottenendo un grande successo ed è già alla seconda stagione. Le confessioni di Georgina hanno colpito molto l’attenzione del pubblico.

Le confessioni piccanti di Georgina su Ronaldo

Soy Georgina è una docuserie Netflix che parla della vita di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. La serie ha ottenuto un grande successo ed è arrivata alla seconda stagione. Georgina Rodriguez, nel corso dei nuovi episodi, ha rivelato anche molti dettagli intimi della coppia, che hanno sorpreso il pubblico e hanno attirato l’attenzione, lasciando senza parole. Confessioni piccanti decisamente inaspettate da parte della compagna di Cristiano Ronaldo.

Georgina su Ronaldo: “Lo abbiamo fatto alle terme”

Nel corso di una vacanza, a causa di un tatuaggio che non le ha consentito di andare in spiaggia e al mare, la modella spagnola si è concessa una giornata rilassante, e decisamente piccante, in un centro termale, in compagnia di Cristiano Ronaldo. “Chris mi ha detto di andare in spa. Quindi ci siamo andati. Ero super graffiata e la prima volta che sono entrata nella vasca idromassaggio sono entrata con le braccia alzate” ha raccontato Georgina Rodriguez. “Avreste potuto farlo a letto e non in spa” gli ha detto Ivan Garcia, collaboratore di Telecinco. Georgina ha risposto in modo molto sincero. “No, no, l’abbiamo fatto lì” ha confessato.