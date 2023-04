Un nuovo inizio per GionnyScandal è finalmente arrivato. Questa volta l'artista ha accolto il padre in casa sua.

Avevamo lasciato GionnyScandal a Pisticci qualche settimana fa, alla ricerca dei suoi genitori. La storia, come in molti potranno ricordare, ha avuto un lieto fine. L’artista è riuscito ad incontrare entrambi i genitori biologici, un momento tanto bello, quanto emozionante che ha fatto nascere un legame forte e destinato a crescere rigoglioso.

Qualcosa tuttavia è cambiato: dal momento dell’incontro, padre e figlio si sono sentiti moltissimo via messaggio. Non è finita. Questa volta è stato il padre Antonio a fare il viaggio inverso. Chi ha visto le immagini non ha potuto fare a meno di notare che tra padre e figlio sembrava che il tempo non fosse mai passato.

GionnyScandal ospita il padre a casa: “Come se ci conoscessimo da 100 anni”

Antonio ha attraversato l’Italia per poter visitare il figlio Gionny. Ha quindi preso l’aereo alla volta di Milano. All’inviata l’uomo ha rivelato con voce visibilmente emozionata: “Mi ha fatto un dono grande: mi ha cercato […] Io e mio figlio abbiamo molte cose in comune: l’amore per gli animali e la musica”. Entrambi suonano la chitarra anche se il genere musicale è decisamente diverso. Particolarmente tenero il momento nel quale i due hanno dormito insieme nello stesso letto.

Le confessioni tra padre e figlio

Ad un certo punto è arrivato il momento delle confessioni cuore a cuore tra padre e figlio. Gionny ha mostrato al padre biologico alcune foto di lui quando era molto piccolo insieme ai genitori adottivi. Antonio si è mostrato grato nei confronti di chi aveva adottato Gionny quel lontano 1991. Non ultimo si sono recati al cimitero dove sono sepolti i genitori adottivi: “È il minimo che possa fare. Vi voglio bene”, ha infine concluso.