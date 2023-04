Le Iene, Belen torna in studio: "Non sono incinta. Avevo il Covid"

Nella scorsa settimana Belen era risultata positiva al Covid-19. Ciò l’aveva tenuta di fatto lontana dallo studio de Le Iene ed il risultato è stato che il pubblico non l’ha potuta vedere al timone del programma nella puntata andata in onda martedì 11 aprile. Ad ogni modo, questo periodo di lontananza non è durato molto: la conduttrice, in occasione del suo ritorno si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Le Iene, Belen torna in studio: “Non sono incinta”

La conduttrice, con grande forza, si è rivolta a quanti hanno diffuso notizie non veritiere sul suo conto. Proprio a proposito di ciò ha voluto fugare ogni dubbio dichiarando: “Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale”, infine ha tenuto a precisare con decisione: “La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”.

Le precedenti assenze in puntata

Questa è stata la terza volta assenza dell’anno ed è stata anche quella più discussa, a riprova delle diverse ipotesi emerse in rete. Nella precedente occasione era stata sostituita da Claudio Santamaria. Rientrata nella settimana successiva aveva spiegato di aver avuto bisogno di fare “un tagliando”.