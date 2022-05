Quattro coppie molto conosciute hanno deciso di sottoporsi ad una piccante intervista de Le Iene, svelando le loro abitudini più intime.

Le Iene hanno intervistato quattro coppie famose, che hanno svelato tutti i dettagli della loro vita sessuale. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi e Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno risposto a domande molto piccanti.

L’intervista piccante de Le Iene a quattro coppie famose

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno firmato un accordo prematrimoniale che prevede l’obbligo di avere rapporti sessuali quattro volte alla settimana. Un accordo che ha scatenato numerose reazioni. Le Iene ne hanno approfittato per divertirsi facendo domande piccanti a quattro coppie famose: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi e Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Secondo Pretelli quattro volte a settimana sono poche, mentre Giulia Salemi pensa che siano giuste.

Aurora Ramazzotti è convinta che Jennifer Lopez abbia paura che Ben Affleck non la soddisfi, mentre Carmen Russo pensa che sia stata un’ottima decisione quella dell’accordo.

Le Iene, i segreti delle coppie vip: il posto più strano dove hanno fatto l’amore

Quando è stata l’ultima volta che queste coppie hanno fatto l’amore? Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno risposto che lo avevano fatto due giorni prima, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza il giorno prima, mentre Petrelli e Salemi la mattina stessa.

L’inviato ha chiesto anche quante volte lo fanno a settimana. Ramazzotti-Cerza hanno risposto cinque volte, proprio come Giulia e Pierpaolo, mentre Eva e Imma hanno dato numeri leggermente diversi. Qual è il posto più strano in cui hanno fatto l’amore? Carmen e Enzo Paolo hanno rispoto che lo hanno fatto in uno studio di registrazione, i Prelemi in un parco, Eva Grimaldi e Imma Battaglia al mare e Aurora e Goffredo in una Jacuzzi.

Coppie vip e domande piccanti: gli uomini hanno mai fallito?

Quando si è parlato di durata, sicuramente hanno vinto Carmen e Enzo Paolo, che hanno risposto 30 minuti, contro i 10 minuti delle coppie più giovani. Per quanto riguarda la masturbazione, i più sinceri sono stati Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e Enzo Paolo Turchi. Petrelli ha definito “bugiarda” Giulia Salemi, mentre Carmen ha dichiarato di non averlo mai fatto. Poi si è parlato degli uomini ed è stato chiesto loro se hanno mai fallito sotto le lenzuola. Goffredo Cerza ha ammesso che è successo, mentre Petrelli e Turchi hanno dichiarato che non è mai accaduto.