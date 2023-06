Lecce, giovane 23enne precipita dalla finestra: avrebbe litigato con la compagna.

Un episodio drammatico ha sconvolto nelle scorse ore la comunità leccese e la comunità studentesca del Salento. Un giovane di appena 23 anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di una palazzina sita nel centro di Lecce. Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione della vicenda, il 23enne potrebbe essersi tolto la vita. La tragedia si è consumata nella notte tra il 16 e il 17 giugno intorno alle 1.30 di notte in via Monte San Michele.

Lecce, 23enne precipita dalla finestra: “Litigava con la sua ragazza”

Da alcune testimonianze dei vicini di casa emerge che il giovane stesse litigando con la fidanzata con la quale conviveva. L’allarme – riporta Dayitalianews- era stato lanciato da alcuni vicini erano stati svegliati delle urla della coppia. Sul posto è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118. Il 23enne – all’arrivo dei soccorsi sul posto, respirava ancora. È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte.

La dinamica della vicenda

Non sarebbe chiaro cosa possa aver portato il giovane a precipitare dall’edificio. Secondo a quanto si apprende, la coppia pare che avesse trascorso la serata in compagnia di amici. I due avrebbero poi cominciato a discutere mentre si trovavano in un locale. La discussione ha poi avuto un seguito anche a casa, infine il drammatico epilogo. Sul posto è giunta la volante della Polizia che si è messa al lavoro al fine di ricostruire quanto successo.