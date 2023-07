Lecco, cimitero chiuso…causa bagnanti

Ci si abitua un po’ a tutto ma la storia che proviene da Onno – una piccola frazione di Oliveto Lario (Lecco)- è una di quelle che non può passare inosservata. Con un cimitero scambiato per una sorta di autogrill , tanto che il sindaco ha dovuto prendere la difficile decisione della chiusura temporanea.

“In costume tra le tombe”

Da quanto riferiscono alcuni cittadini infatti, la spiaggia che si trova vicino al cimitero del Comune che si trova sul ramo lecchese del lago di Como, ogni estate è presa d’assalto dai turisti. Poco male se non fosse che gli stessi, da quanto alcuni cittadini hanno riferito al Corriere della Sera, si aggirerebbero in costume da bagno tra le tombe e che, userebbero addirittura la fontanella del cimitero “per farsi la doccia o per assolvere a bisogni fisiologici. Queste persone non si accontentano di occupare selvaggiamente il parcheggio limitrofo, con auto al di fuori degli spazi delimitati, ma usano il cimitero come se fosse la toilette di un autogrill”.

L’ordinanza del sindaco

Una situazione che deve avere più che un fondo di verità se il primo cittadino ha dovuto prendere misure drastiche per combattere questo malcostume.

Il Sindaco Federico Gramatica infatti, ha deciso di chiuderlo nei giorni festivi e durante il periodo estivo: l’ordinanza prevede che il cancello resterà chiuso dalle 20 di sabato alle 20 di domenica e fino al 3 settembre. “Spiace perché molte persone approfittano proprio del fine settimana per portare un fiore sulla tomba dei propri defunti, ma non possiamo permettere situazioni del genere”, ha spiegato il sindaco.

