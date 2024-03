Il legale di Chiara Ferragni in procura per il deposito dei documenti: ecco i dettagli.

Chiara Ferragni, avvocati in procura

Il caso Chiara Ferragni continua a far discutere. Come riportato su Ansa, uno dei legali dell’imprenditrice digitale, si è presentato presso la procura di Milano per depositare delle documentazioni. Tra questi documenti ci sarebbero quelli richiesti dalla Guardia di Finanza. Il materiale rilasciato dagli avvocati della Ferragni è una vera e propria collaborazione.

Ferragni, cosa faranno con L’Espresso

Ed a proposito di legali e di Chiara Ferragni… Poche ore fa era emerso che la nota influencer avrebbe potuto avviare delle azioni legali dopo la pubblicazione della copertina de L’Espresso che tanto sta facendo discutere. In copertina, per i pochi che non lo sapessero, si vede Chiara Ferragni in primo piano con delle sembianze da Joker. Cosa verrà fatto? Pare che già durante la giornata di ieri, gli avvocati della Ferragni abbiano diffidato l’editore del settimanale dalla pubblicazione. Non solo però. I legali potrebbero decidere di effettuare ulteriori azioni…

La decisione sulla copertina

Quali altri azioni vi starete chiedendo? I legali di Chiara Ferragni starebbero valutando il contenuto dell’articolo che riguarda da vicino la loro assistita in modo tale da poter capire nel dettaglio come muoversi, quali azioni legali poter avviare, se verranno effettivamente avviate.