Fabio Fazio ha dedicato una puntata a Ornella Vanoni, combinando esibizioni, ospiti e ricordi in un tributo collettivo e emozionante.

Fabio Fazio firma una puntata evento dedicata a Ornella Vanoni, impreziosita da volti noti della musica e dal racconto della targa commemorativa a Milano, simbolo di un omaggio che va oltre la televisione. Tra gli ospiti presenti, uno in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico: ecco di chi si tratta.

Ornella Vanoni: un omaggio televisivo tra musica e memoria

Ricordi personali, filmati d’epoca e soprattutto canzoni hanno riportato Ornella Vanoni al centro della prima serata televisiva con uno speciale pensato per celebrarne l’eredità artistica e umana. L’evento, in onda ieri sera 18 gennaio, ha attraversato oltre mezzo secolo di carriera, restituendo al pubblico la forza di una voce capace di parlare a epoche diverse, intrecciando successi indimenticabili, incontri fondamentali e frammenti di vita privata.

Tra i fili narrativi più intensi, il rapporto con Fabio Fazio, che per anni l’ha accolta nello studio di Che tempo che fa, trasformandola in una presenza familiare. Un legame fatto di confidenze e ironia, come ha ricordato lo stesso conduttore: “È stata più importante di quello che pensassi. Mi trovo a cercare Ornella quotidianamente, sento il bisogno di ascoltare la sua voce”. Parole che raccontano un’amicizia autentica, cresciuta tra dialoghi profondi e leggerezza condivisa.

“Ma è lei”, ospite da Fazio per la puntata speciale su Vanoni: la reazione del pubblico

Accanto alla grande storia pubblica, la serata ha dato spazio alla sfera più intima, quella familiare, regalando alcuni dei momenti più emozionanti. A colpire il pubblico è stata la prima apparizione televisiva di Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, che ha cantato Senza fine insieme a Diodato, riportando sul palco una canzone simbolo scritta da Gino Paoli per la nonna.

L’emozione è proseguita anche fuori dallo schermo, con i commenti degli spettatori sui social: “Sarà suggestione, ma ad un certo punto mi è sembrata Ornella. Bellissima e bravissima, molto emozionante”. Camilla aveva già commosso durante il funerale, tracciando un ritratto delicato dell’artista: “Era dolce e amara… quando mia nonna ti amava il mondo si dipingeva di colori più vivi”. Un legame profondo confermato anche dall’altro nipote, Matteo Ardenzi: “Ci ha sempre visto per quello che siamo… È stata una nonna meravigliosa”.

La serata Ornella senza fine, andata in onda domenica 18 gennaio sul Nove e in streaming su discovery+, con la partecipazione di numerosi artisti e dei familiari, ha così intrecciato musica e affetti, restituendo l’immagine più autentica di Ornella Vanoni: quella di un’icona capace di lasciare un segno indelebile, sul palco come nella vita.