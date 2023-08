Leonardo Fumarola e Stefania Musio si sono giurati amore eterno. Il giorno del “sì” è stato il 10 agosto in Puglia, ma solo oggi il loro matrimonio è salito agli onori delle cronache, grazie alla diffusione delle foto sui social. La notizia ha risvegliato i ricordi, scatenando l’effetto nostalgia amarcord per una televisione che forse non c’è più.

Leonardo Fumarola, ex di Saranno Famosi, si è sposato

Proprio così, Leonardo è stato ex allievo ballerino del programma televisivo Saranno Famosi, nel lontano 2001, alla sua prima edizione sulle reti Mediaset. Celebre è rimasto nella memoria il suo stile di danza dalle mille capriole che catturavano l’attenzione di milioni di ragazzine, in quegli anni in cui muovevano i primi passi i talent show e il televoto da casa per giudicare i talenti.

Leonardo arrivò in finale, chiudendo al sesto posto, ma negli anni aveva abbandonato i riflettori per dedicarsi all’organizzazione di eventi con la sua associazione “Fly Land”.

Cos’era il programma Saranno Famosi

Per i nuovi affezionati della scuola Amici di Maria de Filippi, questo show suonerà poco familiare. In realtà è stato l’origine di tutto. Saranno Famosi è andato in onda dal 2001 al 2003, e aveva come sigla la celebre colonna sonora di “Saranno Famosi – Fame”, il musical del 1980 che ha acceso i sogni di intere generazioni di talenti.

Dalla stagione 2003 – 2004 il format stava già cambiando e prendeva in prestito il nome di Amici, che a sua volta era il nome di un talk show sperimentale avviato nel 1992 su Canale Cinque, e condotto nella sua prima edizione dall’attrice di teatro Lella Costa. Maria De Filippi esordirà in tv l’anno successivo, prendendo il posto di Lella Costa che nel frattempo aspettava un bambino.