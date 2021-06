Leone Lucia Ferragni si “diploma” all’asilo: a festeggiarlo c’è una donna misteriosa

Leone ha concluso il suo primo anno d'asilo e ha "festeggiato" tra le braccia di una donna molto importante per la famiglia Ferragni: tata Rosalba.

In questo anno di pandemia Leone Lucia Ferragni – che il prossimo anno andrà alla materna – ha frequentato una sorta di asilo a casa con la maestra. Alla fine del suo anno scolastico in tanti hanno notato che il bambino sarebbe corso a festeggiare tra le braccia di una donna “misteriosa”.

Chiara Ferragni: la cerimonia di Leone

Con tanto di cappello da laureato e minidiploma tra le mani Leone Lucia Ferragni ha concluso questo anno di “scuola in casa” ed è corso a festeggiare – con la mamma Chiara Ferragni e la sorellina Vittoria – tra le braccia di una donna che si chiama Rosalba, e che è la tata dei due bambini. La donna è un vero e proprio punto di riferimento in casa Ferragni e la stessa Chiara Ferragni ci ha tenuto a “presentarla” ai fan dei social esprimendo verso di lei tutta la sua gratitudine per il suo aiuto nei suoi confronti.

Con la nascita della seconda bambina e il desiderio di tornare presto a lavoro, l’imprenditrice digitale e suo marito Fedez hanno ritenuto opportuno trovare qualcuno che li aiutasse a sbrigare le faccende e le commisioni in compagnia dei due bambini.

Il piccolo Leone, leggermente geloso dell’arrivo della sorellina, ha sicuramente apprezzato di poter trascorrere maggior tempo con i propri genitori grazie al prezioso aiuto di tata Rosalba.

Chiara Ferragni: la seconda figlia

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è nata lo scorso 23 marzo e in poco tempo è diventata una sorta di vera e propria celebrità sui social. Nonostante Chiara Ferragni abbia dedicato gran parte del suo tempo ad occuparsi della nuova arrivata, ha manifestato da subito l’esigenza di tornare il prima possibile ad occuparsi dei suoi impegni di lavoro.

Di recente l’imprenditrice digitale ha anche annunciato che molto presto lei e Fedez lasceranno il loro appartamento per trasferirsi in una casa più grande. I due avrebbero infatti acquistato un altro lussuoso appartamento nel quartiere di City Life che consentirà loro di avere più spazio per sé e per i due figli.

Chiara Ferragni: la pandemia

Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto numerose lodi per l’impegno da loro promosso contro l’emergenza Coronavirus e per la raccolta fondi da loro organizzata e che ha permesso di ampliare il reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Nei giorni scorsi Chiara Ferragni si è mostrata mentre si sottoponeva al vaccino anti-Covid.