Libri di maggio: le novità di Amazon

Dalla Strout alla Parrella sino al ritorno di Andrea Vitali, sono le novità dei libri in uscita nel mese di maggio che appassioneranno i lettori.

Il mese di maggio è giunto e, per i lettori, significa soltanto una cosa: attendere i libri degli scrittori preferiti e le ultime novità editoriali da leggere prossimamente. Nei prossimi paragrafi sveliamo quali libri di maggio comprare e leggere approfittando anche delle giornate di sole che invitano a leggere al parco o seduti su un prato.

Libri di maggio

Non c’è nulla di più bello ed emozionante quando le belle giornate lo permettono che andare al parco e dedicarsi alla lettura delle storie che gli autori e le scrittrici hanno pensato per i loro lettori. I libri sono compagni fedeli e importanti e per il mese di maggio è davvero possibile trovare tantissime novità per tutti i generi.

In questo mese sicuramente ognuno potrà trovare tantissime storie divertenti, gioiose, allegre, ma anche commoventi, fantasiose e fantastiche per passare i giorni e le serate prossime.

Sono storie che terranno compagnia ai lettori per tutto il mese di maggio e non solo. Sicuramente sono libri che si attendono da parecchio e che finalmente vedranno la luce.

Per rimanere sempre sintonizzati riguardo le ultime novità letterarie, si consiglia di iscriversi alle newsletter delle principali case editrici in modo da non perdersi nulla. Da Neri Pozza a Fazi sino a Feltrinelli a Bollati e Boringhieri, sono davvero tanti i libri che usciranno.

Inoltre, in questo periodo si apre l’appuntamento con il Salone del Libro di Torino e, quale momento migliore, per conoscere tutti i libri, romanzi, racconti e anche poesie che si leggeranno prossimamente.

Libri di maggio: novità

Dai racconti ai gialli a i thriller, sono solo alcuni dei generi letterari che si leggeranno nei prossimi giorni e mesi e che da maggio entreranno nelle librerie di moltissimi lettori. Sono libri che si posizioneranno tra gli scaffali delle biblioteche e delle migliori librerie.

Dal ritorno di Jennifer Egan passando per Valeria Parrella arrivando alla Atwood, sino ai saggi di ogni tipo.

I lettori che hanno apprezzato molto Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, saranno contenti di ritrovare il suo nuovo libro dal titolo La casa di marzapane che segue un po’ le orme della sua opera precedente che tanto successo ha riscosso tra i lettori. Da pochi giorni, è uscito nelle librerie un romanzo dal titolo A corta distanza che è un viaggio nel mondo della boxe italiana. Le due autrici, tramite i loro allenatori, manager, ecc. si raccontano cercando di abbattere anche i muri e i pregiudizi.

Consigli per sopravvivere in natura è la nuova raccolta di racconti di Margaret Atwood in uscita il 19 maggio. L’autrice mette insieme varie storie dove si parla di natura, di fiori per invitare al rispetto dell’ambiente circostante. Andrea Vitali, autore molto amato, è uscito da poco in libreria con Sono mancato all’affetto dei miei cari, una commedia dove ironizza su un modello maschile stereotipato e ormai in via di estinzione.

Il premio Nobel Peter Handke torna in libreria con La mia giornata nell’altra terra dove racconta la storia di un contadino che guarda il mondo con occhi nuovi. Per Giunti, il 25 maggio esce il nuovo libro postumo della compianta e amata scrittrice Lucinda Riley con Delitti a Fleat House, una indagine, un crimine e un caso da risolvere. Elisabeth Strout arriva in libreria con Oh, William dove ripercorre la vita di Lucy e i ricordi legati al marito, William, appunto.

Libri di maggio Amazon

Per trovare tutte le novità letterarie del mese di maggio il sito di Amazon propone tantissimi volumi di ogni genere e per tutti. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche. Qui una classifica dei migliori libri in uscita a maggio tra quelli maggiormente attesi.

1)Specchio delle mie brame, Maura Gancitano

Uscito il 3 maggio ed è già il libro più venduto del settore. Un saggio che racconta della bellezza, vista e considerata come una gabbia dorata. Con studi di filosofia e antropologia, la scrittrice traccia una panoramica e un excursus sul significato di questa parola e come è cambiata nel corso del tempo fino ad arrivare ai giorni nostri.

2)La condanna dei viventi, Marco De Franchi

La prima indagine per Valentina Medici, commissario del Servizio Sociale Operativo, che si deve scontrare con la scomparsa di due bambini identici l’uno all’altro, come se fossero gemelli. Una indagine condotta insieme a un poliziotto dal passato oscuro che farà luce su tanti aspetti e lati.

3)Non farcela come stile di vita, una guida per diversamente performanti, Francesca Fiore

Una guida per le persone diversamente performanti e sui giudizi sia delle madri che della psiche. “Lavora come se non avessi una famiglia e prenditi cura della famiglia come se non avessi un lavoro”: è il paradosso moderno. Una sorta di saggio in cui abbracciare le imperfezioni e inadeguatezze di ciascuno di noi.

