Licia Colò, la figlia Liala compie 18 anni: le due sono identiche

Liala, la figlia che Licia Colò ha avuto insieme al pittore Alessandro Antonino, ha compiuto 18 anni e la conduttrice le ha voluto fare una speciale dedica via social.

Licia Colò: la dedica alla figlia

Licia Colò ha uno splendido legame con sua figlia Liala e, attraverso i social, ha voluto fare alla ragazza una splendida dedica in occasione del suo 18esimo compleanno. “Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”, ha scritto la conduttrice, condividendo via social una foto di sua figlia. In tanti via social sono rimasti increduli nel constatare l’incredibile somiglianza tra le due, e hanno fatto alla figlia della conduttrice i loro complimenti.

Licia Colò è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e solo di recente ha annunciato di essere single. “Io e mio marito ci siamo lasciati”, ha confessato lo scorso marzo dopo aver trascorso insieme a lui gli ultimi 20 anni. I due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione e la conduttrice ha preferito non svelare ulteriori dettagli ai suoi fan che, attraverso i social, non smettono di seguire la sua quotidianità.