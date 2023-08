Muore in spiaggia dopo aver salvato due ragazzine: tragedia al lido di Latina

Terribile tragedia al Lido di Latina. Un uomo di 60 anni è morto dopo aver salvato due ragazzine che stavano rischiando di annegare a causa del mare mosso.

Lido di Latina: muore 60enne dopo aver salvato due ragazzine dal mare mosso

Una terribile tragedia si è consumata al Lido di Latina. Un uomo di 60 anni è morto dopo aver salvato due ragazzine che stavano rischiando di annegare. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di giovedì 3 agosto 2023, tra il quinto chiosco e il camping di Rio Martino. Il mare in quel momento era molto mosso e le due ragazzine hanno seriamente rischiato di annegare, se non fosse intervenuto il 60enne.

60enne dopo aver salvato due ragazzine: la dinamica

L’uomo si trovava nella spiaggia libera e si è accorto che le due ragazzine erano in difficoltà. Si è subito tuffato per soccorrerle, le ha raggiunte ed è riuscito a riportarle a riva. Il 60enne è poi crollato sul bagnasciuga e le due ragazzine hanno iniziato ad urlare. Sul posto sono accorsi i bagnini e hanno immediatamente dato l’allarme. Sulla spiaggia è atterrata poco dopo l’eliambulanza del 118. I sanitari hanno cercato disperatamente di rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.