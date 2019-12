Chi sono i figli e l'ex compagna del cavaliere di Uomini e Donne, Juan Luis Ciano? I particolari inediti della vita dell'affascinante dentista

Forse non tutti sanno che l’affascinante Juan Luis Ciano, novello cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”, ha già dei figli e una ex compagna. L’ex fiamma del corteggiatore di Gemma Galgani si chiama nello specifico Anna, fa l’architetto e vive a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Juan Luis Ciano: la figlia Virginia

Virginia è invece la figlia nata dal legame tra Juan Luis e Anna. La giovanissima, diventata maggiorenne da poche settimane, si descrive come una ballerina ed è molto seguita su Instagram. Considerata come una potenziale futura influencer, le sue foto condivise online ne mettono del resto in piena evidenza l’estrema bellezza, nonché la sua forte passione per la danza e per i viaggi.

Juan Luis Ciano: l’ex compagna

L’ex compagna di Juan Luis Ciano, come detto, si occupa di architettura e lavora per il Ministero della Pubblica Istruzione. Con la figlia Virginia pare avere un legame davvero profondo, come testimoniano del resto gli scatti che la donna posta sovente sui social.

Una interessante curiosità è che Anna è la zia di Gabriele Esposito, talentuoso ex ballerino di “Amici” di Maria De Filippi. Evidentemente le trasmissioni condotte da Queen Mary sono particolarmente apprezzate da tutta la famiglia! Del resto Gabriele e la cugina Virginia condividono di fatto la grande passione per la danza.





Juan Luis Ciano: la figlia scomparsa

Come detto, Anna e Virginia sono molto legate, mentre di foto con papà Juan Luis non vi è ombra. Manca poi ogni riferimento alla sorella Elena, deceduta in un incidente stradale a soli 25 anni. Della morte prematura della figlia, il venezuelano aveva del resto parlato anche in una puntata del dating show mariano.