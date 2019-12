Rischiava di nuovo di essere interrotta Mara Venier a Domenica In: la conduttrice è però riuscita ad evitare il ripetersi dell'episodio della Nannini.

Mara Venier ha rischiato di essere nuovamente interrotta durante la conduzione di Domenica In dell’8 dicembre 2019. La trasmissione doveva infatti essere sospesa per mandare in onda la preghiera del Papa a Piazza di Spagna per poi riprendere dopo una quarantina di minuti.

Mara Venier interrotta a Domenica In

La stessa cosa era successa nella precedente puntata, in cui i fan e la stessa conduttrice si erano irritati per la brusca interruzione dell’esibizione di Gianna Nannini. In quel caso la Rai aveva mandato in onda l’accensione del presepe di Gavino alla presenza del Pontefice. Per evitare il ripetersi della situazione, la Venier ha quindi chiesto ai produttori di avvisarla per tempo prima di dare la linea allo speciale del TG1.

Convinta di avere ancora del tempo a sua disposizione, ha quindi chiesto a Ron, presente in studio per omaggiare Don Mazzi insieme a Roby Facchinetti, di intonare Attenti al lupo.

E’ stato a quel punto che una voce fuori campo ha detto: “Dobbiamo dare la linea“. Facendo cominciare l’esibizione, si sarebbe andati incontro, per la seconda volta, al rischio di sfumarla. Pertanto la conduttrice ha optato per rimandarla a dopo il Tg1.

“Dobbiamo seguire la diretta da Piazza di Spagna“, ha detto. Una proposta che il pubblico non sembrava aver gradito, tanto che ha iniziato a rumoreggiare. Mara Venier non ci ha pensato due volte e ha zittito i presenti: “Silenzio però, scusate“. Ha quindi proseguito dando la linea al Tg1 affinché mandasse in onda la tradizionale preghiera di Papa Francesco alla Madonna dell’Immacolata e annunciando che il programma sarebbe tornato di lì a breve.