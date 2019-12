Claudia Ruggeri senza veli sui social: la foto ha sedotto i fan.

La cognata di Paolo Bonolis, Miss Claudia Ruggeri, ha fatto impazzire i suoi fan con un provocante scatto in cui, a camicetta sbottonata, mette in mostra il suo seno prorompente.

Claudia Ruggeri senza veli

Con le sue curve morbide e sensuali Claudia Ruggeri ha incantato i fan di Instagram. La miss di Avanti un altro è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie di Claudio Bonolis. Nonostante sfoggi un’indiscutibile bellezzae , Miss Claudia ha spesso dovuto mettere a tacere con fervore le voci che avrebbero voluto fosse stata “favorita” nel suo lavoro dal suo famoso cognato.

“Allora rispondo che io ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Tempo fa, stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli ho chiesto: ‘Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’ Lui mi ha risposto serenamente: ‘No’ perché pensava che non fossi adatta”, ha chiarito in un’intervista la bella cognata di Paolo Bonolis.





Classe 1983, nel suo curriculum Claudia Ruggeri sfoggia un percorso come ballerina prima e come showgirl e poi, e sono in tantissimi sui social ad essere rimasti ammaliati dal suo temperamento e dalla sua forma fisica.

La showgirl non ha figli, ma come visibile dai suoi scatti postati su Instagram è davvero legata ai suoi nipoti, ovvero i figli che sua cognata Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto insieme (Davide, Silvia e Adele).