La mamma di Tomaso Trussardi è una donna bella ed elegante: ecco cosa ha detto su di lei Michelle Hunziker.

La madre di Tomaso Trussardi, Maria Luisa Gavazzeni, è una donna molto elegante e di grande bellezza. Michelle Hunziker in passato non ha fatto segreto di aver trovato piuttosto difficile entrare a far parte della famiglia Trussardi.

Tomaso Trussardi: la mamma

Si chiama Maria Luisa Gavazzeni: docente presso l’università La Sapienza di Roma, la donna è madre di Tomaso Trussardi, e suocera della showgirl Michelle Hunziker. Nonostante dalle foto si evinca il grande fascino e l’eleganza della madre di Tomaso, in passato la Hunziker ha rivelato che per lei non sarebbe stato facile sentirsi “a suo agio” con i genitori dell’imprenditore della nota casa di moda.

“I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma sono anche un po’ truzza, parecchio truzza. Chi mi conosce sa bene che, se non mi controlli, io vado in giro con i camperos”, ha dichiarato.





Michelle Hunziker e Trussardi sono legati dal 2011, e insieme hanno avuto due splendide bambine: Sole e Celeste. La showgirl svizzera non ha mai fatto segreto di desiderare anche un quarto figlio (la prima, Aurora, la ha avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti). “Vedremo… Intanto ho tre figlie meravigliose. Se dovesse arrivarne un quarto sarei felicissima, altrimenti va benissimo così. L’unica cosa certa è che tra un po’ chiuderò i battenti”, ha confidato Michelle Hunziker.