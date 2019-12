Ospite ad "Agorà", Anna Falchi ha espresso le proprie opinioni politiche, spendendo belle parole sulla leader Giorgia Meloni

Ospite di Serena Bortone ad Agorà, Anna Falchi ha recentemente parlato di Sanna Marin, la 34enne figlia di due madri nota per essere la più giovane premier al mondo. Dalla Finlandia, però, il discorso si è ovviamente spostato poi anche all’Italia. La domanda riguardo al nome del possibile premier per il Belpaese sembra non aver messo in crisi più di tanto la bionda attrice. “Se dovessi dire un nome, a livello di carisma, direi quello della più giovane ministra italiana, Giorgia Meloni. Se fosse solo un po’ moderata”.

Anna Falchi, mani avanti

Per Anna Falchi, dunque, la persona più idonea al momento per la guida del paese sarebbe la leader di Fratelli d’Italia. Poi già in parte sulla difensiva, l’attrice ha messo le mani avanti contro chi la attaccherà per aver parlato di politica.

Anche Anna è nata a Tampere, esattamente come la 34enne premier finlandese Sanna Marin. Quest’ultima, come detto, è la più giovane donna a rivestire tale ruolo in Europa. Anche all’anagrafe si capisce del resto chiaramente l’origine finnica della ex modella, visto che il suo nome completo è Anna Kristiina Palomäki Falchi. È stato proprio per questo motivo che la presentatrice è stata invitata ad Agorà, per discutere di quanto successo nella sua seconda patria.





“Sanna Marin si batte per i diritti, è giovane, è una donna: è una figura perfetta. Poi è anche social-democratica”. Anna Falchi pare dunque molto contenta per le sorti della Finlandia. Il paragone con l’Italia è diventato pertanto inevitabile, anche se l’ex modella sapeva bene che un suo parere in merito sarebbe potuto risultare scivoloso.

Chissà se le sono già effettivamente arrivate delle critiche sui social network?