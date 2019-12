"It Must Be Love" è un celebre brano del famosissimo film "Pretty Woman" con Julia Roberts e Richard Gere: il significato della canzone e curiosità.

Il famoso brano del duo svedese dei Roxette, composto da Per Gessle e dalla defunta Marie Fredriksson, è parte della colonna sonora di “Pretty Woman”, il celebre film con Julia Roberts e Richard Gere. Si tratterebbe in realtà del riadattamento di una canzone natalizia che i due scrissero tre anni prima.

It Must Have Been Love canzone natalizia

“It Must Have Been Love” è un noto brano della band svedese “Roxette”. La canzone è famosa per essere stata prodotta per la colonna sonora del famosissimo film “Pretty Woman”. In realtà non si tratta di un brano scritto per la commedia romantica che Garry Marshall ha diretto nel 1990. Si tratta infatti di un riadattamento di un pezzo natalizio già esistente, dal titolo: “It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted)”.

I Roxette avevano pubblicato questo bravo in Svezia nel 1987 e presto era diventato una hit in tutto il Paese, non ha raggiunto però la fama internazionale.

Quando la band venne scelta e contatta dalla Touchstone Pictures per partecipare alla soundtrack di “Pretty Woman”, non potevano scrivere in un brano da zero. I due scelsero quindi di riarrangiare la canzone di tre anni prima eliminando i riferimenti al Natale. La nuova versione del pezzo, mixata da Humberto Gatica, è presente nell’album della colonna sonora. All’interno del film, invece, si sente l’originale “It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted)”.

La scena con la canzone in “Pretty Woman”

Si può sentire il brano quando Vivian, il personaggio di Julia Roberts, si trova nella limousine con Edward, Richard Gere, che capisce di essere innamorato di lei.

“Pretty Woman” ha fatto enorme successo: 460 sono stati milioni di dollari incassati al botteghino mondiale. Il film ha consacrato l’attrice Julia Roberts e viene riproposto in televisione da quasi 30 anni. La colonna sonora ha venduto circa 9 milioni di copie in tutto il mondo. Il brano dei Roxette ha vinto un premio BMI: è stato trasmesso in radio 5 milioni di volte.

It Must Be Love: significato

Il testo di “It Must Be Love” tratta il tema di un rapporto di coppia ormai finito che probabilmente era solo un flirt. Ci sono attualmente diverse versioni della canzone, oltre a quelle citate. Durante il “Join the Joyride! World Tour” del 1991, i Roxette lo registrarono in chiave country a Los Angeles, mentre nella loro compilation del 1996 “Baladas en Español” la canzone viene cantata in spagnolo.

Un’altra versione live con orchestra del 2009 è presente nel disco del 2012 “Traveling”.

It Must Be Love: il testo e la traduzione

It must have been love

But it’s over now

Lay a whisper on my pillow

Leave the winter on the ground

I wake up lonely, this air of silence

In the bedroom and all around

Touch me now

I close my eyes

And dream away

It must have been love

But it’s over now

It must have been good

But I lost it somehow

It must have been love

But it’s over now

From the moment we touched

Till the time had run out

Make believing

We’re together

That I’m sheltered

By your heart

But in and outside

I turn to water

Like a teardrop

In your palm

And it’s a hard

Winter’s day

I dream away

It must have been love (it must have been love)

But it’s over now (but it’s over now)

It was all that I wanted

Now I’m living without

It must have been love

But it’s over now

It’s where the water flows…

Dev’essere stato amore

Ma è finita adesso

Lascia un sospiro sul mio cuscino

Lascia l’inverno sul pavimento

Mi sveglio solo, quest’aria di silenzio

In camera da letto e tutto intorno

Toccami ora, chiudo i miei occhi e inizio a sognare

Dev’essere stato amore

Ma è finita adesso

Deve essere stato buono

Ma l’ho perso in qualche modo

Dev’essere stato amore

Ma è finita adesso

Dal momento in cui ci siamo toccati

Fino allo scadere del tempo

Immaginando noi due da soli

e che io sono al riparo dal tuo cuore

Ma dentro e fuori mi trasformo in acqua

Come una lacrima nel tuo palmo

Ed è un difficile giorno d’inverno quello in cui inizio a sognare

Deve essere stato amore (deve essere stato amore)

Ma adesso è finita (ma adesso è finita)

Era tutto ciò che volevo

Ora vivo senza

Dev’essere stato amore

Ma è finita adesso

È dove scorre l’acqua

È dove soffia il vento

Deve essere stato amore (deve essere stato amore)

Ma adesso è finita (ma adesso è finita)

Deve essere stato buono

Ma l’ho perso in qualche modo

Deve essere stato amore (deve essere stato amore)

Ma adesso è finita (ma adesso è finita)

Dal momento in cui ci siamo toccati

Fino allo scadere del tempo

Deve essere stato amore (deve essere stato amore)

Ma adesso è finita (ma adesso è finita)

Era tutto ciò che volevo

Ora vivo senza

Dev’essere stato amore

Ma è finita adesso

È dove scorre l’acqua

È dove soffia il vento

Dev’essere stato amore

Ma adesso è finita (ma adesso è finita)

Adesso