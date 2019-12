Sonia Bruganelli è senza freni: ecco cosa ha detto sulla sua vita sotto le lenzuola insieme a Paolo Bonolis.

Tra frecciatine e battute, Sonia Bruganelli ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis e della vita sotto le lenzuola col famoso conduttore televisivo, padre dei suoi 3 figli.

Sonia Bruganelli e Bonolis

Senza peli sulla lingua Sonia Bruganelli ha confidato come sarebbe oggi la sua vita privata con suo marito, il celebre conduttore Paolo Bonolis. Con ironia la moglie del conduttore ha confessato che attualmente la loro vita sotto le lenzuola avrebbe ricevuto una battuta d’arresto rispetto ai primi tempi: “All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine”, ha confessato.





I due stanno insieme dal 2002 e insieme hanno avuto tre figli.

Oggi sono una delle coppie più longeve dello show business, ed è stata la stessa Sonia Bruganelli a confessare che i segreti della loro felice unione sarebbero molti: “Una complicità non indifferente, diverse passioni comuni e una serie infinita di risate, oltre all’obiettivo più importante: il bene dei nostri figli”, ha rivelato. Poi, quando le è stato chiesto quali sarebbero invece i difetti del marito con cui proprio non riuscirebbe a convivere, la moglie del conduttore ha risposto: “Il cinismo estremo”. I due hanno formato una serena famiglia allargata anche con i figli precedentemente avuti dal conduttore e dalla sua ex moglie Diane Zoeller, Stefano e Martina. Nel 2019, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra, si sono sposati entrambi.