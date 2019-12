Eleonora Berlusconi è davvero in crisi con il compagno inglese Guy Binns? Le ultime indiscrezioni sull'imprenditrice milanese

Eleonora Berlusconi è la figlia di Silvio Berlusconi di cui si sa meno relativamente alla sua vita privata. A differenza degli altri suoi fratelli, più o meno sotto i riflettori, ha sempre fatto parlare poco di sé. Agli eventi mondani e alle interviste mediatiche, la 33enne mamma di tre figli preferisce infatti dedicarsi alla sua carriera e alla sua famiglia.

Proprio in merito alla sua relazione con il compagno inglese Guy Binns ci potrebbe tuttavia essere aria di crisi. A pochi mesi dalla nascita di Artemisia, la loro terzogenita la coppia sembra infatti essere entrata in un periodo di riflessione. Tornando di fatto da un lungo periodo passato in Australia, dove Eleonora ha portato a termine la sua gravidanza, la donna è tornata a vivere in Italia, a Macherio.

Il compagno invece si è recato nella loro casa di Londra.

Eleonora Berlusconi, crisi famigliare?

Qualche giorno fa, poi, Binns è tornato a Milano per passare un po’ di tempo con i bambini. Il modello ha poi accompagnato Eleonora a trovare il padre Silvio, ricoverato in ospedale dopo un piccolo infortunio. A seguito di questa visita, tuttavia, l’indossatore è ritornato in Inghilterra, dove lavora appunto come modello e personal trainer. Si tratta dunque solo di uno stacco dovuto a questioni professionali?





Nel mentre Eleonora, dopo aver lasciato i bimbi a nonna Veronica, si è concessa una serata tra amici nel capoluogo lombardo. Prima ha cenato in un rinomato ristorante peruviano, poi si è regalata una passeggiata in zona San Marco per un drink in compagnia. La giovane donna è stata però paparazzata in compagnia di un ragazzo bellissimo, che risponde al nome di Alvise Rigo.

Veneziano di 27 anni, pare faccia il rugbista di professione: sarà lui ad aver scatenato la probabile crisi di coppia?