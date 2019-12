Bufera su Giorgia Rossi per la gaffe in diretta tv al Tg5: la conduttrice sembra proprio aver detto una parolaccia.

“Record di c*azzo” avrebbe detto Giorgia Rossi presentando un suo servizio. Sui social la gaffe ha scatenato una bufera, e in tanti si chiedono cosa intendesse dire in realtà la conduttrice.

Giorgia Rossi: gaffe in diretta TV

Non è chiaro cosa avrebbe voluto dire Giorgia Rossi presentando il suo servizio: quel che si sente nitidamente è una parolaccia, e in tanti si chiedono se non sia stata una vera e propria gaffe commessa dalla nota giornalista.

Gaffe di Giorgia Rossi nell’edizione serale del TG5 di ieri sera. “Record di ca**o” pic.twitter.com/6f79Wkqrq9 — Saverio Capobianco (@Saverio_94) 11 dicembre 2019

A proposito del suo lavoro come giornalista sportiva, Giorgia Rossi si era lasciata andare alcune confidenze, in particolare sui calciatori e sulle loro avances: “Se Borriello ci ha provato quando lavoravo a Roma TV? Lui no, è sempre stato rispettoso. L’unico apprezzamento che mi fece fu per una pochette che avevo comprato: bella borsetta, mi disse.

In generale, può capitarmi pure il più figo del mondo che non fa differenza: i calciatori li conosco bene e non mi colpiscono più. In passato è capitato, ma ora mi sono stufata. Come sono nell’intimità? Generalizzando, direi fanciulleschi e viziati. Più di me”.

La conduttrice è legata al collega Andrea Conti, con cui si vocifera che presto potrebbero esserci le tanto attese nozze. “Sono troppo disordinata, questa cosa al mio fidanzato non piace. E sono distratta: non so quante volte, durante il giorno, perdo chiavi della macchina e telefonino”, ha rivelato.