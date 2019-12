Giulia De Lellis si è trasferita a Lugano insieme ad Andrea Damante: le foto della sua nuova casa che condivide con il pilota

Nel corso degli ultimi tempi, Giulia De Lellis ha cambiato più volte residenza per questioni di cuore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti di Roma, ma si è dapprima spostata a Verona per stare insieme ad Andrea Damante. Dopo la fine della loro storia, la nota influencer è rimasta ancora un anno nella città scaligera, dove ha molti amici. Ma da qualche mese la ex gieffina ha deciso di seguire gli spostamenti della sua nuova fiamma, ossia Andrea Iannone. Il pilota di Moto GP ha infatti acquistato una spettacolare villa a Lugano, arredata modernamente e dotata di tutti i comfort.





La magione dove stanno dunque convivendo Giulia De Lellis e Andrea Iannone a Lugano è immersa nel verde. I due piccioncini abitano del resto sotto lo stesso tetto da qualche mese, tanto che il pilota è abituato a vedersi invadere lo spazio dagli effetti personali dell’ex corteggiatrice. Tra vestiti, scarpe e prodotti di bellezza, la casa di Andrea sembra già un vero nido familiare.

Giulia De Lellis a Lugano

Dalle foto postate su Instagram, pare che ogni angolo della casa svizzera sia stato personalizzato in maniera minuziosa. A partire dal terrazzo, davvero suggestivo, dove il colore dominante è il bianco. La vista è inoltre davvero spettacolare, affacciandosi su un panorama a dir poco fiabesco.

Senza di dubbio il fulcro della villa di Andrea Iannone e di Giulia De Lellis è la zona living. Caratterizzata da grandi vetrate e da un rivestimento in legno alle pareti, è inoltre arricchita da un divano chiaro collocato al centro della stanza, di fronte a un maxi schermo. Non manca infine una stanza interamente dedicata al divertimento, con biliardino e videogiochi, mentre sul soppalco in vetro al piano superiore è posteggiata una vera motocicletta.