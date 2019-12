Ecco la reazione di Taylor Mega ai commenti di Antonella Elia: il gestaccio della web influencer in diretta tv a "Live - Non è la D'Urso"

Ospiti dell’ultimo salotto serale di Barbara D’Urso sono state anche Taylor Mega e Antonella Elia. Dopo che il live sentiment della trasmissione ha premiato la nota influencer nello scontro con le cinque sfere, la Mega ha però manifestato un chiaro segno di rivalsa. A seguito del duro botta e risposta tra le due protagoniste, Taylor ha infatti mostrato in diretta tv un gestaccio alla Elia, che in pochi hanno però notato. Tuttavia il fatto non è certo sfuggito all’occhio ben più attento del popolo del web, che ne ha subito decretato l’immediata viralità.

Dopo lo scontro epico tra Barbara D’Urso e il giornalista sportivo Sergio Vessicchio, la padrona di casa ha dunque chiamato in studio Taylor Mega. Invitata a confrontarsi con i cinque sferati, tra gli opinionisti c’era anche la sempre irriverente Antonella Elia.

Le due donne si sono così trovate al centro di un acceso dibattito mediatico, sostanzialmente continuazione della lite già avvenuta qualche giorno prima a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.





Taylor Mega, la rivalsa

Anche a Live – Non è la D’Urso sono pertanto volate parole per nulla tenere e affettuose tra le due donne. Taylor ha dapprima umiliato Antonella, confessando di non sapere chi fosse. L’ex fiamma di Flavio Briatore ha poi affermando che la Elia è stata riesumata in tv proprio grazie al litigio con lei. La soubrette, da parte sua, ha espresso le proprie critiche sul calendario sexy dell’influencer, dove la Mega ha posato nuda con il presunto scopo benefico contro la violenza sulle donne.

Visualizza questo post su Instagram Taylor Mega dopo aver ricevuto il verde dai social, fa il Gestaccio ad Antonella Elia 🙈🙈😅😅 il trash continua . . . . . . . . . #noneladurso #livenoneladurso #taylormega #taylor #antonellaelia #gossio #trash #trashitaliano #fight #sentiment #barbaradurso Un post condiviso da Uomini e donne / Temptation 🏝 (@ilmeglio_delgossip) in data: 16 Dic 2019 alle ore 3:22 PST

La discussione è così proseguita per un po’, mentre non si sono risparmiate frecciatine al vetriolo da entrambe le parti.

Finché appunto, dopo aver avuto la conferma di essere stata la più apprezzata dal pubblico da casa, Taylor Mega ha voluto sottolinearlo alla sua rivale con un gesto non propriamente bon-ton.