Un cenone di Capodanno da Massimo Bottura è un sogno per molti: il menu offerto dall'amato chef offre deliziose degustazioni gourmet.

Si avvicina il Capodanno 2020 e in molti si chiedono dove consumare un buon cenone: niente di meglio dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Di certo è un sogno per molti poter incontrare uno dei più grandi cuochi italiani. Il suo ristorante, inoltre, è stato premiato con tre stelle Michelin e si è classificato primo al mondo nella lista dei The World’s 50 Best Restaurants negli anni (2016 e 2018). Vediamo cosa propone Massimo Bottura per terminare al meglio il 2019 e iniziare il 2020 con il piede giusto.





Cenone di Capodanno di Massimo Bottura

Come gli altri chef stellati, anche Massimo Bottura ha proposto il suo cenone di Capodanno per festeggiare al meglio la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il menu proposto nel suo ristorante a tre stelle Michelin, l’Osteria Francescana (in via Stella a Modena), propone una vasta degustazione di piatti gourmet.

Il prezzo? Con 1000 euro a persona potrete trascorrere una delle serate più belle della vostra vita accanto alle coccole di un famosissimo cuoco italiano.

Il menu che propone Massimo è il seguente: