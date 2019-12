Dopo un silenzio di alcuni mesi, il giornalista del telegiornale di canale 5 Lamberto Sposini torna su Instagram con uno scatto molto tenero.

Lamberto Sposini era sparito dal web dallo scorso luglio, ma domenica 22 dicembre è tornato sui social con due nuovi scatti che sono stati accolti con stupore dai fan. Il giornalista di Canale 5 era stato colpito da un ictus nel 2011 poco prima di andare in onda a La Vita in diretta, in seguito al quale si era ritirato dalla conduzione del telegiornale e si era dedicato alla sua vita privata. Con un messaggio molto tenero a pochi giorni dal Natale, però, è tornato a stupire i suoi fan su Instagram. Vediamo che cosa ha scritto.





Lamberto Sposini su Instagram

L’ex conduttore del telegiornale di Canale 5, Lamberto Sposini, è tornato sui social: due scatti hanno rotto il silenzio che perdurava dallo scorso luglio. Nella prima immagine il giornalista appare insieme alla collega Cesara Buonamici: i due sono intenti a scherzare sul divano in un tenero abbraccio.

Come commento all’immagine scrive: “Cesara e le risate”.

Visualizza questo post su Instagram Cesara e le risate Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: 19 Dic 2019 alle ore 4:01 PST

Nel secondo scatto (pubblicato poco tempo dopo), invece, Sposini si mostra in compagnia del suo amico a quattro zampe. Inevitabili gli auguri di Natale ricevuti dai fan e il sostegno di tutte le persone che lo hanno sempre ammirato e seguito. Tra i commenti, inoltre, spicca quello di Carolyn Smith, che pubblica un cuore all’amico Lamberto.