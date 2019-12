Wanda Nara avrebbe ricevuto una proposta indecente nientemeno che da Rocco Siffredi: ecco cosa le avrebbe chiesto il famoso attore.

Wanda Nara non è nuova alle foto provocanti o completamente senza veli, e più volte i suoi scatti bollenti hanno mandato in tilt il pubblico del web. Sembra che le curve prorompenti della manager di Icardi abbiano fatto colpo anche su Rocco Siffredi, il quale le avrebbe fatto una proposta “indecente”…

Wanda Nara: Rocco Siffredi

“Ho letto che per lui sarei una grande pornostar”, ha dichiarato Wanda Nara parlando di Rocco Siffredi, e sbrigandosi presto a chiarire che lei non farebbe mai un film del genere. Una notizia che forse deluderà un po’ i fan dei social, specie quelli che si sono presi una cotta per la manager tutte curve sposata con Mauro Icardi. Spesso Wanda Nara ha condiviso con i fan sui social degli scatti a dir poco bollenti, in cui è ritratta completamente senza veli o è impegnata in pose hard col marito.

Le foto non le sono valse solamente consensi, ma anche parecchie critiche: in tanti l’hanno più volte accusata di essere una cattiva madre e di non pensare ai suoi figli quando posta foto osé.

Wanda ha sempre risposto per le rime ai detrattori, e in più di un caso ha anche tolto loro la possibilità di commentare i suoi scatti provocanti sui social. Come lei anche suo marito, Mauro Icardi, ha sempre preso le sue difese dimostrandosi assolutamente favorevole (e affatto geloso) agli scatti sensuali della moglie.