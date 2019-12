Belen a Che tempo Che fa: il commento di Stefano De Martino

L'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è alle stelle: il ballerino le ha dedicato un messaggio dopo la partecipazione a Che tempo Che fa.

Belen Rodriguez è stata ospite a Che tempo che fa, e suo marito Stefano De Martino – con cui l’amore è tornato alle stelle dopo il loro ritorno di fiamma – non ha potuto fare a meno di commentare la sua partecipazione alla trasmissione…

Belen e Stefano De Martino

La showgirl Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, e Stefano De Martino ha colto l’occasione per manifestarle ancora una volta tutto il suo amore: “Eccola!” ha scritto pubblicando nelle sue stories l’ingresso della showgirl nello studio della trasmissione, e inserendo anche un grande cuore rosso accanto alla scritta.





Lui e Belen Rodriguez sono tornati a farsi vedere insieme ad aprile 2019, dopo che per 4 anni avevano vissuto da separati. Lei era stata legata ad Andrea Iannone, di lui invece si era vociferata una liaison con Gilda Ambrosio.

Oggi la coppia sembra aver ritrovato l’alchimia di un tempo, e non hanno fatto segreto di voler presto un altro bambino (il figlio Santiago è nato nel 2013, stesso anno in cui i due sono convolati a nozze). La coppia è tornata ad indossare le fedi e sembra anche che abbia acquistato un prestigioso appartamento nel quartiere dei vip di Milano. Una casa più grande per l’arrivo di un piccolo o di una piccola De Martino? Per il momento la coppia ha smentito le voci in merito, ma le indiscrezioni su una presunta gravidanza si sono fatte sempre più insistenti e la coppia si è detta “fatalista” riguardo al possibile arrivo di un altro bebè.