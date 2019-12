Irama dichiara di abbandonare Instagram per un po'. Nessuno si aspettava questa decisione: il post ha ricevuto moltissimi commenti.

Il cantante Irama Plume abbandona Instagram. Filippo Maria Fanti, in arte Irama Plume è un cantautore italiano. Il suo esordio è avvenuto nel 2016, grazie alla sua partecipazione al 66° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il singolo Cosa resterà. Il successo è arrivato però nel 2018 a seguito della vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha preso nuovamente parte a Sanremo con il singolo La ragazza con il cuore di latta.

Irama Plume dice addio a Instagram

Con un improvviso post su Instagram Irama ha annunciato il suo addio al social. Il cantante ha scritto: “24 ore. Poi buio. Andrò via da qui. Non so per quanto. Non sarà per molto. Ma ne ho bisogno. Per me, per voi.

Tutto deve essere perfetto.

Un abbraccio, Filippo”. I fans sono rimasti senza parole, non si conoscono le cause di questa decisione inaspettata, né si hanno notizie sul suo ritorno.

I commenti sono numerosi, i suoi fedelissimi followers, come essi stessi scrivono, lo aspetteranno. C’è anche chi lancia disperati messaggi d’amore sentendo già la sua mancanza. “Ti prego soffoco senza di te, mi manca l’aria …” commenta una fans e poi ancora “Ti prego, fa presto!” .