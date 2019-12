Wanda Nara a Le Iene: “A letto con me nessuno ha fatto cilecca”

Wanda Nara a Le Iene rivela: “Non ho mai tradito mio marito. Brozovic? È il gossip che più mi ha infastidita”

Intervista doppia per Pupo e Wanda Nara a Le Iene. Dall’8 gennaio 2020 i due saranno opinionisti del Grande Fratello Vip, che dopo la conduzione di Ilary Blasi passa al timone di Alfonso Signorini, celebre direttore del settimanale Chi. Stuzzicati a da Le Iene, Wanda e Pupo hanno parlato davvero di tutto, dal numero di partner ai tradimenti. L’argentina ha raccontato persino perché funziona mostrare il fondoschiena sui social e rivela di aver ricevuto molti “insulti sessisti”, anche davanti ai figli. Sotto le lenzuola, confessa, “con me nessuno ha fatto cilecca” e giura il suo folle amore per Mauro Icardi: “Non l’ho mai tradito”.

Wanda Nara a Le Iene

Si susseguono le domande piccanti che Le Iene hanno posto alla celebre opinionista argentina, famosa per il matrimonio con Icardi (e prima con Lopez) e persino per il suo animo passionale (come si nota curiosando sui suoi social).

Non è mancata neppure la domanda sul presunto flirt con il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic. A tal proposito ha confidato: “Si tratta del gossip che più mi ha dato fastidio, totalmente inventato, una storia d’amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia”.





Sul matrimonio con l’attuale giocatore del Paris Saint Germain ha detto: “Tutti dicono che voglio rovinargli la carriera, ma non è vero”. Sul sesso confessa: “Quanto conta da 1 a 10? 10. Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto”. Inoltre, ha confessato che la sua prima volta è stata a 18 anni. E ancora: “Ho messo le corna, ma non a Icardi, e neanche lui a me.

Gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla. Mauro invece conosce tutte le mie password”. Le Iene le hanno chiesto se si è sottoposta alla chirurgia estetica. A tal proposito rivela: “Mi sono rifatta solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po’”.