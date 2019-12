Luciana Littizzetto in ospedale: sui social la foto con l’ingessatura

Luciana Littizzetto pubblica una nuova fotografia della sua convalescenza in ospedale, dov'è ricoverata dopo la caduta avuta lo scorso 29 dicembre.

Prosegue la convalescenza in ospedale di Luciana Littizzetto, vittima di una brutta caduta lo scorso 29 dicembre che le ha procurato la rottura del polso e della rotula destri. Nella giornata dell’ultimo dell’anno, la comica torinese ha infatti pubblicato sui social uno scatto che la ritrae a letto sorridente ma con la gamba e l’avambraccio completamente ingessati. Un modo per rassicurare i fan in merito alle sue condizioni di salute e valutare così il tempo necessario che ci vorrà prima del suo ritorno sugli schermi televisivi.

Luciana Littizzetto: la foto in ospedale

Visualizza questo post su Instagram Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato? #benemanonbenissimo #humanitasgradenigo Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 31 Dic 2019 alle ore 1:59 PST

Nella fotografia pubblicata su Instagram nella giornata del 31 dicembre, la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa si mostra con qualche ammaccatura ma sempre pronta ad affrontare la vita con il sorriso, come dimostra anche la simpatica frase che accompagna l’immagine: “Che stacco di coscia eh? Sto bene col gessato?”.





I messaggi dei fan

Sotto la fotografia sono stati molti i fan della comica a dedicarle messaggi di pronta guarigione, dispiacendosi per il fatto che la Littizzetto debba passare il capodanno in un ospedale.

Tra i tanti commenti recapitati si può leggere infatti: “Grande Luciana una vera guerriera sono contenta che l’operazione sia andata bene buona guarigione e buon fine anno nonostante tutto”, ma anche: “Quanti giorni dovrai tenerlo? Non e’ il massimo capodanno in ospedale. Non ti mandano a casa?”. Non mancano poi le emoji inviate da colleghi come Paola Barale o dall’account ufficiale del programma Che tempo che fa.