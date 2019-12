Brutto incidente per Luciana Littizzetto: la popolare comica di Che tempo che Fa si è fratturata il polso e la rotula.

Brutto incidente per Luciana Littizzetto, la famosa comica protagonista ogni settimana a Che Tempo che fa, insieme all’amico e conduttore Fabio Fazio. Sui social ha postato una foto in cui la si vede sorridente sul letto ma con il braccio e la gamba destra completamente ingessati. Questo il commento all’immagine: “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”.

Al momento non si conoscono le esatte dinamiche dell’incidente ma dalle informazioni trapelate, la Littizzetto sarebbe (letteralmente) volata per strada fratturandosi rotula e polso. La foto ha immediatamente ricevuto un sacco di commenti dai fan, preoccupati per le condizioni della loro beniamina. In tanti le chiedono cosa sia successo precisamente, altri invece le fanno semplicemente un augurio di pronta guarigione.

Da “Buona guarigione” a “Che ti è successo?” fino a “Vedrai che l’anno nuovo ti porterà solo cose buone” e “Torna presto in piedi, che le domeniche senza di te sono di una noia!”: questi sono alcuni commenti scritti dai suoi followers.





Tra i tanti commenti, da segnalare anche quello del profilo social ufficiale della trasmissione Rai Che Tempo che fa. Questo il commento: “Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione”. Insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto racconta con il suo stile irriverente, ciò che è accaduto durante l’ultima settimana nel nostro Paese. In attesa di avere qualche dettaglio in più sulle cause dell’incidente, la certezza è che la comica trascorrerà il resto delle feste e il capodanno in queste condizioni.