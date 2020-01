Bugo e Morgan presentano al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Sincero": la coppia ha spiegato le ragioni della partecipazione alla kermesse.

Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche la coppia formata da Bugo e Morgan: i due presentano il brano Sincero. “A Sanremo ci andrei subito, alla mia casa discografica lo sanno – diceva Bugatti nel 2006 -. Magari, però, con qualcosa di un po’ diverso dalla solita canzone da festival“. Finalmente, dopo vari tentativi, il giovane ha coronato il suo sogno. Per Morgan, invece, si tratta delle terza partecipazione (dopo quelle del 2001 e del 2010 con i Bluevertigo).

Sui social media nelle ultime ore, inoltre, sono spuntati diversi messaggi che spiegano le ragioni che hanno spinto i due artisti a partecipare alla kermesse di Rai 1. Il Festival va in onda dal 4 all’8 Febbraio al teatro Ariston.

Bugo e Morgan, Sincero

Con un po’ di ironia, Bugo presenta sui social il titolo della canzone (Sincero) che con Morgan porta a Sanremo 2020: “Ecco i sinceri“, ha scritto.

“Mi diverte questa cosa di essere sconosciuto ai più – ha aggiunto Bugatti -, mi dà la sensazione/brivido di essere un ventenne esordiente. Il che è sempre un bagno di umiltà che mi tiene con i piedi per terra”. Poi, passando alla terza persona, racconta: “Bugo ha sempre desiderato partecipare al Festival della Canzone italiana”. Ci sono voluti alcun album: il primo, ad esempio, è uscito nel 2000, “ma il Festival è sempre stato nei miei pensieri”. Da quanto ha confessato in un’interista, Bugo ha tentato per anni di salire sul palco dell’Ariston e perseguendo i suoi obbiettivi “con ostinazione e perseveranza”, nel 2020 ha coronato il suo sogno.

“Non mi definisco un artista di nicchia (la cosa più limitante che si può dire su di me)” ha aggiunto infine.

“Si deve avere pazienza e umiltà se nella propria testa i sogni sono chiari e limpidi”.