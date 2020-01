Elettra Lamborghini, il twerk con una banana: la foto

Elettra Lamborghini ha sedotto i fan con un twerk selvaggio, ma poi qualcuno le ha messo una banana nella scollatura.

Elettra Lamborghini: il twerk

Regina indiscussa del twerk, Elettra Lamborghini si è lanciata in una danza scatenata sulle sue Instagram stories, e come sempre ha messo in mostra le sue curve a dir poco fenomenali. L’ereditiera si trovava in un camerino dopo un servizio fotografico, e una delle sue collaboratrici deve aver colto l’occasione del suo video per scherzare insieme a lei, così le ha messo una banana nella scollatura del vestito. L’effetto da seducente che era è diventato piuttosto esilarante, e in tanti hanno come sempre lodato Elettra per la sua naturalezza.





Si tratta di un periodo d’oro per Elettra Lamborghini: la sua presenza è stata annunciata al Festival di Sanremo, dove porterà il brano Musica (e il resto scompare).

Oltre alla carriera tutto procederebbe liscio come l’olio anche per quanto riguarda il versante sentimentale: l’ereditiera infatti ha detto “sì” al Dj Adrojack, il quale le ha fatto la proposta con tanto di anello. I due non hanno fatto segreto di desiderare presto una famiglia tutta loro, ed Elettra Lamborghini ha anche confessato di aver già pensato ai nomi dei suoi figli (“Strani, non tipo Giulia o Francesco”, ha detto). Sui social sono sempre di più i fan della giovanissima star che da volto televisivo si è tramutata in una giovane e promettente cantante, e in tanti sono impazienti di vederla finalmente sul prestigioso palco dell’Ariston.