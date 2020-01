Sanremo 2020, Nicola Savino parla della Gregoraci: la sua verità

Elisabetta Gregoraci ha accusato Nicola Savino di averla esclusa da Sanremo 2020: la risposta del conduttore non ha tardato ad arrivare.

Dopo le accuse al vetriolo che Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram, Nicola Savino ha replicato allo sfogo della conduttrice smentendo categoricamente ogni sua accusa. Anche Amadeus è accorso in suo aiuto commentando la vicenda.

Nicola Savino e Elisabetta Gregoraci

Con uno sfogo al vetriolo attraverso i social Elisabetta Gregoraci aveva rivelato che all’ultimo sarebbe stata “esclusa” da L’Altro Festival, lo show condotto da Nicola Savino che andrà in onda ogni sera dopo Sanremo. La conduttrice aveva anche dichiarato che sarebbe stato proprio Savino a escluderla, adducendo come spiegazione il fatto che l’ex marito della conduttrice (Flavio Briatore) simpatizzasse per la destra politica. Nicola Savino ha replicato alle accuse della conduttrice e ha rivelato che l’avrebbe chiamata per rincuorarla della sua mancata partecipazione allo show: “Ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino.

Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi, è amico di Matteo Renzi”, ha detto il conduttore.





Anche Amadeus ha preso le sue parti e ha addirittura lanciato uno smacco a Elisabetta Gregoraci ricordando a coloro che non ci saranno che “la vita è fatta anche di no”. La conduttrice replicherà di nuovo a sua volta? Per il momento sui social Elisabetta Gregoraci si è limitata a condividere tutti i messaggi di solidarietà che le starebbero inviando i suoi fan, mentre quelli indirizzati a Nicola Savino non sarebbero affatto gentili. Come andrà a finire la vicenda? Stando a quanto rivelato dalla conduttrice lei e la Rai avevano già preso accordi per la sua partecipazione.