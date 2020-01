Gf Vip, Adriana Volpe contro Magalli: “Non si è mai scusato con me”

Nel corso del Gf Vip Adriana Volpe ha puntato il dito contro l'ex collega Giancarlo Magalli, parlando dei rapporti lavorativi molto tesi tra i due.

Nella quarta puntata del Gf Vip Adriana Volpe non le ha mandate certo a dire al suo ex collega Giancarlo Magalli, accusato dalla conduttrice di aver continuamente ostacolato la sua carriera televisiva in Rai. Nel programma di Canale 5, la Volpe ha infatti affermato di avere trovato letteralmente un muro di gomma all’azienda di viale Mazzini quando tentò di far valere le proprie ragioni alla commissione per le Pari Opportunità.

Gf Vip: parla Adriana Volpe

Interpellata sulla questione dal conduttore Alonso Signorini, la Volpe ha puntato il dito contro Giancarlo Magalli accusandolo di aver avuto comportamenti molto scorretti durante la loro esperienza nella trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri: “Ha insinuato una cosa gravissima. Sono l’unica durata accanto a lui, le ha cambiate tutte.

Lui doveva rimanere e il resto doveva cambiare. Provvedimenti non ce ne sono mai stati. Quando una donna avrà il coraggio di denunciare visto quello che è successo a me? Lui non si è mai scusato”.

Sempre in riferimento al conduttore romano, Adriana Volpe ha poi aggiunto: “Il muro tra noi si può sfondare se arrivano scuse sincere. Ha detto addirittura che non parla con le bestie, poi si è schermato dietro l’ironia. […] Chiese scusa in diretta per quello che era accaduto in puntata perché fu costretto a farlo ma dopo quel momento non mi ha più salutato né guardato negli occhi. […] Negli anni ha avuto tantissime occasioni per chiedermi scusa”.





Le critiche alla Rai

Durante il suo intervento, la conduttrice ha tuttavia criticato anche la televisione di Stato per non averla mai aiutata nella sua lunga battaglia contro gli attacchi del collega: “La cosa che più mi ha ferito in questa storia non sono tanto le parole di Giancarlo, ma il fatto che esista una Commissione della pari opportunità in Rai e quando io sono andata ad un appuntamento dopo due anni dall’accaduto, e dopo tutti gli articoli sul fatto, mi hanno detto ‘noi non ne sapevamo nulla’“.