Fernanda Lessa svela al GF Vip alcuni dettagli del suo passato e di quando, a causa dei problemi con l'alcool, era arrivata a picchiare il marito.

In un momento di intimità nel confessionale del GF Vip, Fernanda Lessa ha raccontato ad Alfonso Signorini i problemi avuti in passato con l’alcool, a causa dei quali era addirittura arrivata a picchiare il marito.

Fernanda Lessa si racconta al GF Vip

La donna ha spiegato di aver conosciuto Luca Zocchi in un momento in cui si sentiva “uno straccio“. Aveva cioè problemi con gli alcolici tanto che anche alla mattina prima di andare in palestra non riusciva a non bere un bicchiere di vino. Ha continuato dicendo che in Brasile, sua patria natale, è molto comune bere e forse non si era resa conto della gravità della sua situazione.

Ma una volta andata a vivere a Torino ha raggiunto la consapevolezza ed è andata in crisi, perché si è trovata sola non vedendo una luce in fondo al tunnel.

“Io bevevo tre bottiglie di vino al giorno minimo. Provavo a uscirne e ci ricascavo. A gennaio del 2018, dopo aver visto mio marito piangere, ho smesso“, ha aggiunto la Lessa. Ha anche raccontato di aver picchiato il suo uomo quel giorno e di essergli molto grata perché “poteva massacrarmi di botte, è un uomo enorme ma non si è nemmeno difeso perché è un uomo buono“.

Dopo quell’episodio ha deciso di rivolgersi al Sert per non essere più dipendente dall’alcool ed è riuscita a trascorrere 480 giorni senza toccare alcool. Questa la sua considerazione giunta al termine del percorso di maturazione: “È facile bere, perché fai delle cose e poi dai la colpa a quello. È da codardi. Io voglio prendermi la responsabilità di ciò che faccio“.