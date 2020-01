Sorella Federica: che fine ha fatto l’attrice di Le Ali della Vita?

Ute Maria Lerner: dopo Sorella Federica in "Le ali della vita", l'attrice si è dedicata alla produzione di programmi propri.

Ute Maria Lerner: che fine ha fatto l’interprete di Sorella Federica? Attrice nella miniserie televisiva di Canale 5 Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi, la Lerner si è data alla produzione di programmi propri. È suo “Ciao, Anna!”, il primo omaggio all’attrice simbolo del cinema italiano, Anna Magnani.

Che fine ha fatto Sorella Federica?

Ute Maria Lerner ha coltivato la sua passione per la recitazione fin da giovane, formandosi in diversi istituti nel suo Paese d’origine, la Germania. Dal 1995 lavora come attrice indipendente per film, televisione e teatro, comparendo in oltre 60 ruoli cinematografici e televisivi. Il suo più grande successo è stata l’interpretazione di Sorella Federica, nella miniserie italiana Le ali della vita, andata in onda su Canale 5.

Successivamente Ute Maria Lerner si è dedicata alla realizzazione di programmi propri con particolare attenzione alle aree della letteratura, della musica e dell’intercultura. Fra gli 11 progetti realizzati finora, degno di nota è “Ciao, Anna!“, il primo omaggio alla grande attrice italiana Anna Magnani, prodotto in occasione del 30° anniversario della sua morte.

Protagonista in Le ali della vita

Nella nota serie televisiva Le ali della vita, Ute Maria Lerner interpreta il ruolo di Sorella Federica, braccio destro dell’austera direttrice del collegio femminile in cui si svolgono le vicende della fiction. Il personaggio si scontra continuamente con Rosanna Ranzi, l’insegnante di musica che scombussola la vita nella scuola, interpretata da Sabrina Ferilli.