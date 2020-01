C’è posta per te, Giuseppe e Valeria stanno ancora insieme?

Giuseppe e Valeria di C'è Posta per Te stanno ancora insieme dopo il tradimento e la partecipazione al programma? La risposta è sui social.

La storia d’amore di Giuseppe Vescovo e della sua fidanzata Valeria Simona Soccodato ha tenuto incollati allo schermo centinaia di spettatori. Sui social i due sono sempre stati piuttosto schivi e discreti, ma finalmente è spuntata un’immagine che conferma come starebbero le cose tra loro oggi.

Giuseppe Vescovo e Valeria

In tanti si sono chiesti se Giuseppe Vescovo e la sua fidanzata Valeria Simona Soccodato stessero ancora insieme dopo la loro partecipazione a C’è Posta per Te: sui social non sono presenti molte foto della coppia, e in tanti hanno pensato per questo che i due si fossero già lasciati. In realtà, come testimoniato da uno degli ultimi scatti di Giuseppe Vescovo, lui e Valeria starebbero ancora insieme e sarebbero più innamorati che mai.

La coppia potrebbe presto convolare a nozze dopo che il loro amore è stato coronato dall’arrivo delle loro due splendide figlie.

I due si erano recati a C’è Posta per Te dopo che Valeria aveva tradito Giuseppe con un altro uomo. La donna implorò il compagno di perdonarlo e gli chiese di tornare a casa con lei e le loro bambine, emozionando il pubblico dello show. “Ho fatto i conti con una donna che non conoscevo, egoista e menefreghista. Sono qui per dirti che ti amo, non ho paura di dirlo davanti a tutti”, aveva detto Valeria Simona Soccodato implorando Giuseppe di perdonarla.