Chiara Ferragni, incidente in casa con Fedez: “Sto per sb****”

Non ne va bene una a Chiara Ferragni: questa volta suo marito Fedez l'ha presa in giro per i suoi allenamenti per potenziare gli addominali.

Fedez ha postato su Instagram un esilarante video in cui si vede sua moglie Chiara Ferragni durante un’intensa seduta di allenamenti: la fashion blogger non ha apprezzato però uno degli ultimi macchinari che le ha fatto provare il marito, e se n’è andata dicendo “mai più”.

Chiara Ferragni, incidente in casa con Fedez

“Addominali perfetti con Chiara Ferragni”, così Fedez ha scherzato con i fan postando il video di sua moglie durante gli allenamenti. Chiara Ferragni ha sperimentato per la prima volta un macchinario per potenziare gli addominali, ma non le è piaciuto affatto trovarsi a testa in giù e quindi, appena ne ha avuto modo, è fuggita a gambe levate. L’influencer ha liquidato il marito con un lapidario “mai più”, dicendole che la macchina le avrebbe provocato dei conati di vomito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 22 Gen 2020 alle ore 11:47 PST





Il video degli allenamenti ha fatto divertire i fan e ovviamente ha fatto il pieno di like.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni diverte il pubblico di Instagram con le sue “spiccate doti ginniche”: di recente l’influencer ha iniziato ad appassionarsi alla pole dance, ma anche in quel caso il risultato era stato tutt’altro che soddisfacente. Sui social in tanti hanno lodato comunque la sua autoironia e la sua capacità di sapersi prendere non troppo sul serio. Oggi l’influencer è più felice che mai accanto a Fedez e al piccolo Leone Lucia Ferragni, che il prossimo 19 marzo compierà 2 anni.