Antonio Banderas è stato ospite della terza puntata di C'è posta per te. La sua presenza è stata richiesta da Andrea per fare una sorpresa alla madre

Sabato 25 gennaio 2020 è andata in onda la terza puntata di C’è posta per te. Ospite della trasmissione la star internazionale Antonio Banderas, la cui presenza in studio è stata richiesta da Andrea per fare una sorpresa alla madre.

Antonio Banderas a C’è posta per te

La terza puntata di C’è posta per te comincia con il filmato di presentazione di Antonio Banderas e la De Filippi che accoglie la star hollywoodiana dicendo che è magrissimo. A quel punto lui conferma, affermando: “Sto ballando molto per un progetto e ho perso molto peso“. Si passa quindi ad una breve intervista, con la conduttrice che gli mostra una serie di foto. “Sono stato sposato due volte. Il primo è durato 8 anni, il secondo 20 anni. Credo nel matrimonio. Amo ancora la mia ex moglie ma in un modo diverso, è diventata la mia migliore amica.

La nostra relazione va bene anche ai nostri figli. Siamo riusciti a recuperare il nostro rapporto quasi da subito. Le cose non finiscono, si trasformano. Ci vogliamo ancora molto bene”.

A chiedere la presenza in studio di Banderas è stato Andrea che ha perso il suo papà pochi mesi e la madre che da quel momento è come se avesse smesso di vivere. “Dice che è inutile tutto, non esce, non va al supermercato. Adesso pesa 39 chili perché non cena. Dorme con le lenzuola in cui è morto papà, il pigiama di papà è ancora sotto il cuscino. Provo a parlarle ma lei sembra sorda”. Andrea, quindi, aiuta la madre, lavora per entrambi e a breve diventerà anche padre del suo primo figlio.

Appena la signora Marisa entra in studio, ecco che la busta si apre con un messaggio della moglie di Andrea che ringrazia la donna per averla accolta in casa: “Lo hai fatto in un momento per te difficile.

Spero tu possa tornare a sorridere”. A questo punto ecco comparire Andrea, con il figlio che afferma: “Papà manca a tutti noi. La nostra vita non sarà più quella di prima ma sappi che ti amo e che ho bisogno di te“.

Maria De Filippi, quindi, legge la lettera dedicata alla signora Marisa: “Il nostro cane è l’unico che riesce a strapparti un sorriso, riesce ogni tanto a metterti allegria. Tutto quello che non riesco più a fare per te. Lo hai chiamato ‘vita’, come chiamavi papà. Prima di uscire con lui, ti facevi bella e lui ti diceva che era geloso. Ma poteva stare sereno, avevi occhi solo per lui. Averti regalato quel cucciolo è stata l’unica cosa buona che sono riuscito a fare in questi mesi.

Per il resto, non so che altro fare. Andando via papà, hai eliminato il colore dalla tua vita. Ti senti sola, mamma. Avevi 15 anni quando lo hai conosciuto, adesso ne hai 53 e ti senti smarrita. Io so di non essere all’altezza di proteggerti”. Per poi aggiungere:“Questa famiglia ha tanto bisogno di te. Torna a vivere, mamma, torna da noi”.



A questo punto ecco entrare in studio Banderas che afferma: “Sono qui perché i tuoi figli ti amano tanto. Mi hanno raccontato la tua storia e stavo pensando a cosa dirti. Anch’io ho perso alcune persone che amavo, i miei genitori, gli amici, alcuni familiari. Li ho persi quando erano troppo giovani. Però la vostra è una storia di speranza, hai tante cose belle intorno a te, cose importanti che devono farti andare avanti ogni giorno.

Hai seppellito il tuo cuore insieme a tuo marito ma bisogna vivere perché la memoria di tuo marito è nel respiro dei tuoi figli. So che è difficile ma pensarla così mi aiuta. Non sono l’uomo che vedi in tv, anch’io cammino con il mio bagaglio dei dolori. Sono qui come una persona e sono felice di esserti vicino”. Per finire, quindi, la star internazionale chiede alla donna di tornare a cucinare per i propri figli e per questo motivo le regala un forno. Dal suo canto il figlio Andrea afferma: “Ti amo, mamma. Ti meriti tutto questo perché sei una donna forte, una donna speciale“.