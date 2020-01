Junior Cally presenta al Festival di Sanremo la canzone "No grazie": il testo e il significato del brano.

Si chiama No grazie la canzone che Junior Cally presenta al suo esordio sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020. Tra i 24 big in gara, infatti, c’è anche un ragazzo che potrebbe sfruttare l’occasione per fare della sua passione un biglietto da visita vincente. La canzone è stata prodotta da Merk & Kremont ed è definita come “un brano esplosivo all’insegna dell’ultrarap antipopulista sull’Italia di oggi”. Ma non solo musica: di recente è uscita la sua biografia dal titolo Il principe – è meglio essere temuto che amato.

Il vero nome è Antonio Signore, ma in arte si fa chiamare Junior Cally: è nato a Roma il 10 ottobre 1991.

L’esordio musicale è del 2017, quando Junior nasconde la sua vera identità e pubblica sul suo canale Youtube Magicabula e Bulldozer, che incassano oltre 40 milioni di visualizzazioni. Il primo album, invece, si intitola Ci entro dentro ed è uscito nel 2018, presentato al pubblico come “l’unico volto tra le maschere”. Nessuno, infatti, all’epoca conosceva ancora la vera identità di Antonio.

Al cantante viene dato un volto al Capodanno in musica di Bari condotto da Federica Panicucci: nel video del nuovo progetto Ricercato compare finalmente il ragazzo. Con 12 tracce, Junior Cally collabora con Highsnob, Livio Cori, Il Tre, Samurai Jay, Jake La Furia, Giaime, Clementino, Federica Napoli ed Eddy Veerus. Ormai è pronto per confrontarsi con i big della musica italiana.

Junior Cally, No grazie: il testo

di Callyjunior – J.

Ettorre – F. Mercuri – G. Cremona –

E. D. Maimone – L. Grillotti – J. Ettorre

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie