Non solo Rula Jebreal, anche Diletta Leotta ha tenuto un monologo sul palco del 70esimo Festival di Sanremo: le sue parole.

Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio del Festival di Sanremo 2020 ha fatto discutere la presenza della giornalista palestinese Rula Jebreal, ma anche un’altra co-conduttrice, Diletta Leotta, ha tenuto un monologo sul palco dell’Ariston. La giornalista sportiva ha invitato il pubblico sanremese a una riflessione sulla bellezza.

Sanremo 2020, il monologo di Diletta Leotta

Il monologo: testo integrale

Sono bellissima, ma sapete la bellezza capita, non è un merito. Certo può essere un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui, starete pensando.

Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto sia qualcosa di secondario. La bellezza è un peso che col tempo può farti inciampare se non la sai portare

Mia nonna Elena a 85 anni è ancora pazzesca. Con il tempo inevitabilmente quella bellezza viene meno, noi vorremmo evitare il tempo, ma questa sera vorrei fare un esperimento, per capire che effetto farà su di me.

Nel 2076, quando avrò l’età di mia nonna, sarò felice? Mia nonna resta bellissima perché è vero che il tempo passa per tutti, ma non per tutti allo stesso modo. Lei mi ha insegnato a non essere semplicemente bella, ma studiare, sforzarsi per trovare un lavoro e poi anche l’amore. Crescendo bisogna imparare a regolare il ritmo.

A qualsiasi età ogni giorno che viviamo è un regalo. Quello che ho capito è che non ho paura, e questo lo devo a te nonna.