Sanremo 2020: quanto costa la pubblicità durante le puntate?

Con la settantesima edizione del Festival che sta per finire una domanda è quella che emerge: quanto costano le pubblicità di Sanremo 2020?

Il Festival di Sanremo 2020 sta ormai per concludersi e sicuramente questa edizione verrà ricordata per la lunga durate delle singole puntate, spesso condite da stacchi pubblicitari. A tal proposito viene logico chiedersi quanto possa costare mandare in onda uno spot pubblicitario durante una delle puntate della celebre kermesse canora. In merito a ciò ci viene in aiuto un’esplicativa tabella dei costi delle pubblicità per ogni fascia oraria, dove si può ben vedere come i prezzi più elevati corrispondano alla cosiddetta prima serata, andando poi a scendere man mano che si procede verso la fine della puntata.