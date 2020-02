La bellezza di Elodie a Sanremo 2020 non è certamente passata inosservata, ma quanto costano i vestiti da lei indossati durante la gara?

Bellissima in ogni sua singola uscita sul palco del Festival di Sanremo 2020, Elodie ha accompagnato il suo pezzo Andromeda con dei look davvero sofisticati. Tutti firmati Versace, la giovane cantante è stata peraltro insignita della targa ideale di donna meglio vestita della kermesse canora. Anche il pubblico ha ampiamente apprezzato il suo stile sensuale e raffinato, studiato fin nei minimi particolari. Dall’hair styling ai gioielli, dalle scarpe al trucco, la cantante ha scelto un mood forte e deciso per la sua partecipazione a Sanremo.

Elodie a Sanremo 2020

Lasciando dunque da parte il romanticismo e gli abiti bon ton, a Sanremo 2020 Elodie Di Patrizi si è esibita sull’emozionante palco con quattro outfit firmati Versace. Dai vestiti total black con maxi scollature e gioielli dorati. sul red carpet e nelle conferenze stampa la cantante ha invece scelto dei bellissimi completi maschili. Molti sono dunque stati gli apprezzamenti, ma la domanda che tutti si pongono è quanto possano costare le mise sanremesi della bella artista.





Facendo pertanto letteralmente i conti in tasca a Elodie, ecco qual è il valore stimato del suo guardaroba per Sanremo. Anche se ovviamente non sarà stata la cantante a pagarli di tasca sua, il valore totale dei suoi look supererebbe i 20mila euro. Tra tutti, il vestito più costoso è stato quello sfoggiato sul red carpet inaugurale, che vale circa 10mila euro. L’outfit era composto da un cappotto con frange e da un blazer con pantaloni in tinta indossati su una camicia di seta stampata. Il tutto era poi completato da paio di décolleté bianche e orecchini d’oro a bottone.