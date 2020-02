Patrick Pugliese ha ammesso di non trovare particolarmente simpatica Serena Enardu: “È una buzzurra, dice parolacce e frasi crudeli”

Patrick Pugliese, uno dei più apprezzanti concorrenti del Grande Fratello da sempre, ha reso noto il suo giudizio sulla nuova inquilina Serena Enardu. Come sappiamo, la compagna di Pago è difatti entrata a far parte del cast del Gf Vip 4, dopo parecchia insistenza, allo scopo di ricucire il rapporto con il cantante. L’ex tronista sarda si trova però ora al telefoto, pertanto Patrick ha ammesso di averla nominata.

“Preferisco che resti Licia. […] Non mi è piaciuto vedere litigare Serena, anche se con me si è comportata bene”. Qualche attimo dopo è tuttavia arrivato il commento che ha spazzato via ogni dubbio a proposito del suo reale pensiero sulla Enardu.

Gf Vip: il parere di Patrick

Patrick ha dunque espresso il proprio parere secondo cui a lasciare la Casa dovrebbe essere Serene.

Ancor di più, il gieffino ritiene che la donna non sarebbe mai dovuta entrare, lasciando ad altri momenti il chiarimento con Pago. “Stavi facendo un tuo percorso post Temptation Island. Queste cose sono stron***, uno se le risolve in casa”. Così ha dunque precisato Patrick rivolgendosi direttamente al musicista sardo.

È stato del resto Pago a dichiarare di voler l’ex compagna nella Casa del Gf Vip 4. Qualche giorno dopo avere accettato il parere negativo del pubblico, il cantautore aveva infatti chiesto che la Enardu potesse entrare in gioco. Una volta avutala di fronte, lo stesso Pacifico è apparso intenzionato a far ripartire la loro storia d’amore. Ma le cose già non stanno andando nel verso giusto…