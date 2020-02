Il web chiede la squalifica di Serena Enardu: le frasi shock dette dalla concorrente al GF Vip 4 non piacciono al pubblico

Per Serena Enardu non è certo un periodo tutto rose e fiori. Nonostante il riavvicinamento con Pago nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista continua infatti ad avere momenti di crisi molto profondi. A creare una nuova bufera nella coppia è stata nello specifico una rivelazione fatta al cantante da suo fratello Pedro. L’uomo, entrato in casa la scorsa puntata, ha infatti reso edotto Pago di alcuni like che Serena ha lasciato sui social. Questi apprezzamenti si riferivano ad alcune foto del tentatore Alessandro Graziani, elemento scatenante della loro rottura a Temptation Island Vip.

Serena Enardu nella bufera

Tra Pago e Serena è così scoppiata una lite furiosa in diretta, che è poi continuata anche durante la notte. In quel momento sono volate parole molto forti, che non sono per nulla piaciute ai telespettatori del reality show di Canale 5.

Nelle ultime ore, per l’appunto, ha preso a circolare sul web un video di Serena Enardu molto discutibile. Nelle immagini, riportate anche da Deianira Marzano nelle sue IG stories, si vede Serena mentre si lascia andare a esternazioni piuttosto forti nei confronti di alcune persone. Le parole giudicate scioccanti hanno dunque portato molti fan della trasmissione a chiedere la squalifica della donna.

Serena Enardu potrebbe del resto già lasciare la Casa del GF Vip tra poche ore, visto che si trova al televoto con Licia Nunez. Tuttavia le sue frasi shock hanno davvero spazientito il pubblico da casa. “Penso che le persone dovrebbero entrare per farti stare meglio, le altre dovrebbero proprio incendiarle…”: queste dunque le parole che la ex tronista ha espresso nella chiacchierata con le sue coinquiline.

Serena si riferiva per la precisone a chi dall’esterno entra nella casa del Gf per avere dei confronti con i concorrenti per le più diverse ragioni. Ipotizziamo dunque che la sua invettiva fosse rivolta al suo ex cognato Pedro.